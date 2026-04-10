Tüm ilçe sabaha kadar uyumadı! 11 Nisan’a kadar sürecek: 500 tonluk serveti böyle koruyorlar!

‘METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE ZİRAİ DON RİSKİ BULUNUYOR’



Dumanlama çalışmalarını yerinde takip eden Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise yaptığı açıklamada, “Geçen yıl bu dönemlerde, ülke genelinde yaşadığımız bir zirai don olayı vardı. Bakanlığımız bu duruma kayıtsız kalmayarak geçtiğimiz yıl çiftçimize destekleme vermişti. Yine aynı tarihlerdeyiz ve meteoroloji verilerine göre zirai don riski bulunuyor. Bizde İlçe Tarım Müdürlüğü olarak, çiftçilerimize zirai don uyarısında bulunduk. Yapılan çalışmaları yerinde takip etmek için sahaya indik. Çiftçilerimiz tarlalarında zirai dona karşı dumanlama sistemiyle tedbirler alıyor. Bu sezonun herhangi bir doğal afet yaşamadığımız bir yıl olmasını diliyorum. İlçemizde 14 bin dekar badem üretim alanımız var. Meyve veren ağacımız 200 bin adet civarında. Arkadan yetişen 400 bin adette badem ağacımız mevcut. Ürün rekoltemizi 500 ton olarak bekliyoruz” diye konuştu.