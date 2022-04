Tuğba Özay zor günlerini anlattı: Büyük travma yaşadım

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yardım isteyen ve gözyaşlarına hakim olamayan eski manken, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Her yer, her şey yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.Bir diğer videosunda ise "Yaklaşık 1.5 saattir ağlıyorum. Çok büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Orada insanların evleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. İçim yanıyor. Manavgat'a çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnanın artık dayanacak gücüm yok" demişti.