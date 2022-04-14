Tuğba Özay zor günlerini anlattı: Büyük travma yaşadım

"O ACILARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

2007 yılında 5,5 ay cezaevinde yatan Tuğba Özay, o dönem yaşadıklarını da anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:



"Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. 2007'de hapse girmem. İlgim olmayan bir olaydan 5,5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi. Asla hak etmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. Ben o acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım."