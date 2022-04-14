Tuğba Özay zor günlerini anlattı: Büyük travma yaşadım
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında çiftliği zarar gören Tuğba Özay, zor günleri geride bıraktı. Önceki akşam 'Yedi' filminin galasında sunuculuk yapan Özay, çok konuşulan hapishane açıklamalarıyla ilgili konuştu.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört ayrı noktada orman yangını çıkmış; yangın bölgesindeki alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçramıştı. Yangında, eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar görmüştü.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yardım isteyen ve gözyaşlarına hakim olamayan eski manken, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Her yer, her şey yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.Bir diğer videosunda ise "Yaklaşık 1.5 saattir ağlıyorum. Çok büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Orada insanların evleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. İçim yanıyor. Manavgat'a çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnanın artık dayanacak gücüm yok" demişti.
"FELÇ GEÇİRDİM"
Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Özay, sinir krizi geçirmişti. Hastaneden paylaşım yapan ünlü isim, sağlık durumunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı: "Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim."2007'DE ZARAR GÖRMÜŞTÜ
Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede bulunan Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmüştü.
"ANNEMLE BABAMIN HAYATINI KURTARDIM"
Özay, geçtiğimiz günlerse ise yapımcılığını Özlem Çelik ve Çağrı Çelik'in üstlendiğİ TV 100'de yayınlanan 'Beyin Dedektifi' programına konuk olmuştu.
Özay, "Hayatınızda yaşamak istemediğiniz olay hangisiydi?" sorusuna "15 yaşımda ailemle trafik kazası geçirmiştim, çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum. Köprü yolunda babam arabadan fırladı yola. Boynum kırılıyordu. Babam ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan tır geliyordu. El salladım dur diye babamın üstüne kapandım. Annem su arkının içine düşmüş. Ben söylemesem babamla bizi alıp hastaneye götürecekler. Annem o kar tipinin içinde kalacaktı" yanıtını vermişti.
"O ACILARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
2007 yılında 5,5 ay cezaevinde yatan Tuğba Özay, o dönem yaşadıklarını da anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. 2007'de hapse girmem. İlgim olmayan bir olaydan 5,5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi. Asla hak etmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. Ben o acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım."
GALAYA KATILDI
Eski manken, son olarak başrollerini Reha Özcan, Selahattin Taşdöğen, Ayşenil Şamlıoğlu, Kemal Başar ve Cansu Senem'in paylaştığı 'Yedi' filminin Özdilek AVM'de gerçekleşen galasına katıldı.Yoğun ilginin yaşandığı galada sunuculuk yapan ve güzelliği ile dikkat çeken Özay'a, çok konuşulan hapishane günleriyle ilgili açıklamaları soruldu.
"ÇOK KÖTÜ GÜNLERİM GEÇTİ"
Tuğba Özay, konuyla ilgili, "Mesleğimin en zirve zamanında başıma geldi. Büyük travma yaşadım. Çok kötü günlerim geçti" diye konuştu. Öte yandan ünlü isim, dört yaşında okuma yazmayı öğrendiğini ve ilkokula ikinci sınıftan başladığını da, "Eğitimci bir ailenin çocuğuyum. Annemin yanında çanta gibi okula giderdim. Dört yaşımda okula başladım. Sınıf atlayıp İlkokula ikinci sınıftan başladım" sözleriyle anlatmıştı.
PİJAMALARI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Önceki günlerde ise Etiler'de kameralara yansıyan Özay, set çıkışı akşam yemeği için Dönerci Serkan'a uğramıştı. Modelin üzerindeki pijamalar ise dikkatlerden kaçmamıştı.
Yemek çıkışında gazeteciler ile bir araya gelip sohbet eden Tuğba Özay, "Set çıkışı yemek yemeye geldim. Çok yoğundum pijamalarımı değiştirmeye bile fırsat bulamıyorum" şeklinde konuşmuştu.