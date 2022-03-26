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Fatih Karagümrük SporTuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı 'Onuna disiplini öğrendim'
HaberlerFatih Karagümrük Spor Haberleri Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı 'Onuna disiplini öğrendim'
• 26 Mart 2022 - 15:54 • Son Güncelleme:

Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı 'Onuna disiplini öğrendim'

Fatih Karagümrük'te oynadığı futbolla büyük bir çıkış yakalayan ve eski günlerini hatırlatan Emre Mor, kendisine güvenen Süleyman Hurma'dan övgüyle bahsederken, yetenekli orta sahanın takım arkadaşına ayrı parantez açması ise dikkat çekti.

• 26 Mart 2022 - 15:54 • Son Güncelleme:
1Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı Onuna disiplini öğrendim
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Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile iyi bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu Emre Mor, gündeme dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

2Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı Onuna disiplini öğrendim

Karagümrük'e transferinin kendisi için doğru bir karar olduğunu belirten Mor, şu ifadeleri kullandı:

3Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı Onuna disiplini öğrendim

Kader bana 2. şansı verdi, A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum, şartlar oluşursa Avrupa'da oynamak isterim.

4Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı Onuna disiplini öğrendim

Umut edersiniz beklersiniz, beklentiye girmemiştim. Çok iyi performanslardan sonra çağrılacağımı düşünüyorum. A Milli takıma çağrılacağımı düşünüyorum.

5Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı Onuna disiplini öğrendim

Bulunduğum yerde çok mutluyum, Avrupa'da doğru bir zaman oluşursa değerlendirmek isterim. Lucaz Bıglıa disipliniyle beni çok etkiledi. Futbolda idolüm hep Ronaldo olmuştur.

6Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı Onuna disiplini öğrendim

Saha dışında doğru insanlarla beraber olamamak en büyük pişmanlığım. Bundan sonra geleceğe pozitif bakmak lazım. Bu hataları ben yaptım ve ben düzelteceğim.

7Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı Onuna disiplini öğrendim

Bana çok güvenen başkan Süleyman Hurma buraya gelmemde önemli rol oynadı.

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9Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı Onuna disiplini öğrendim

 

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