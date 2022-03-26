• 26 Mart 2022 - 15:54 • Son Güncelleme:
Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı 'Onuna disiplini öğrendim'
Fatih Karagümrük'te oynadığı futbolla büyük bir çıkış yakalayan ve eski günlerini hatırlatan Emre Mor, kendisine güvenen Süleyman Hurma'dan övgüyle bahsederken, yetenekli orta sahanın takım arkadaşına ayrı parantez açması ise dikkat çekti.
• 26 Mart 2022 - 15:54 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile iyi bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu Emre Mor, gündeme dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
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