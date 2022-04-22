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RizesporTransfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti! Rize'de şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
HaberlerRizespor Haberleri Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti! Rize'de şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
• 22 Nisan 2022 - 22:22 • Son Güncelleme:

Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti! Rize'de şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Süper Lig'in 34.hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya geldi. Son 5 karşılaşmadan 15 puanla çıkan sarı lacivertliler düşme hattında bulunan rakibini 6-0 yenerek 6'da 6 yaparken, ev sahibi takımda Baiano'nun 35.saniyede kırmızı kart görmesi, Serdar Dursun'un hat-trick'i ve Arda Güler tezahüratları 90 dakikaya damga vurdu...

• 22 Nisan 2022 - 22:22 • Son Güncelleme:
1Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

2Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 6-0 kazandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Diego Rossi, 45+3 (P), 45+9 (P), ve 51. dakikalarda Serdar Dursun, 65. dakikada Enner Valencia ve 76. dakikada Nazım Sangare kaydetti.

3Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligdeki yenilmezlik serisi 10 maça çıkardı. Fenerbahçe bu süreçte 9 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

4Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Ligde üst üste çıktığı 6. maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti ve 1 maçı eksik olan Trabzonspor ile puan farkını 8'e indirdi. Rizespor ise 30 puanda kaldı.

5Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

6Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Ev sahibi ekipte Fabricio Baiano, 35. saniyede rakibi Kim Min-Jae'ye attığı dirsek sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

7Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Maçta 45+3. dakikada Ronaldo Mendes'in topa elle müdahale etmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. 45+8. dakikada Eren'in ceza sahası içinde İrfan Can'a yaptığı müdahale sonrası Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Serdar Dursun iki penaltı atışını da golle sonuçlandırdı.

8Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Sezonun ilk yarısındaki maçta Çaykur Rizespor ağlarına 3 gol bırakan Serdar Dursun, ikinci maçta da Karadeniz ekibine karşı hat-trick yaptı.

9Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Serdar Dursun, Fenerbahçe'de bir sezonda, aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

10TRANSFER EDİLİRKEN AZİZ YILDIRIM...

TRANSFER EDİLİRKEN AZİZ YILDIRIM...

Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 13'e yükselten Serdar Dursun, ayrıca kariyerinde 6. hat-trick yaptı. Ali Koç'un 'fırsat transferimiz' dediği tecrübeli futbolcu için Aziz Yıldırım 'Git Sergio Ramos'u al, Benzema'yı al, Serdar Dursun Fenerbahçe'ye yakışmaz' ifadelerini kullanmıştı.

11Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler 65. dakikada Valencia'nın kaydettiği golün asistini yaptı.

12Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Sarı lacivertlilerde Kim Min-Jae, 52. dakikada gördüğü sarı kartla ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.

13Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçında oyuna girdikten sonra yaptığı etki ve gösterdiği performansla resmen göz kamaştıran Arda Güler, Rizespor taraftarlarınca ayakta alkışlandı. Arda tribünlerden alkış topladı.

14İŞTE 6 GOLÜN ATILDIĞI MAÇTA GÖZDEN KAÇAN AYRINTILAR

İŞTE 6 GOLÜN ATILDIĞI MAÇTA GÖZDEN KAÇAN AYRINTILAR

15Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
16Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
17Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
18Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
19Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
20Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
21Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
22Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
23Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
24Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
25Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
26Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
27Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
28Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti Rizede şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

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