Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti! Rize'de şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı

Maçta 45+3. dakikada Ronaldo Mendes'in topa elle müdahale etmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. 45+8. dakikada Eren'in ceza sahası içinde İrfan Can'a yaptığı müdahale sonrası Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Serdar Dursun iki penaltı atışını da golle sonuçlandırdı.