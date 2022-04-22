Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti! Rize'de şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
Süper Lig'in 34.hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya geldi. Son 5 karşılaşmadan 15 puanla çıkan sarı lacivertliler düşme hattında bulunan rakibini 6-0 yenerek 6'da 6 yaparken, ev sahibi takımda Baiano'nun 35.saniyede kırmızı kart görmesi, Serdar Dursun'un hat-trick'i ve Arda Güler tezahüratları 90 dakikaya damga vurdu...
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 6-0 kazandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Diego Rossi, 45+3 (P), 45+9 (P), ve 51. dakikalarda Serdar Dursun, 65. dakikada Enner Valencia ve 76. dakikada Nazım Sangare kaydetti.
TRANSFER EDİLİRKEN AZİZ YILDIRIM...
Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 13'e yükselten Serdar Dursun, ayrıca kariyerinde 6. hat-trick yaptı. Ali Koç'un 'fırsat transferimiz' dediği tecrübeli futbolcu için Aziz Yıldırım 'Git Sergio Ramos'u al, Benzema'yı al, Serdar Dursun Fenerbahçe'ye yakışmaz' ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler 65. dakikada Valencia'nın kaydettiği golün asistini yaptı.