Tralleis Antik Kenti üzerinden yükselen gök kuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
31.01.2026 - 21:04Güncellenme Tarihi:
Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gök kuşağı, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Yağış sonrası güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte, halk arasında Üçgözler olarak bilinen Tralleis Antik Kenti üzerinden yükselen gök kuşağı, kent merkezinin üzerine doğru uzandı.
Tarihi antik kent ile modern şehir manzarasının aynı karede buluştuğu anlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Renklerin gökyüzünde net bir şekilde görüldüğü anlar, kısa sürede ilgi odağı oldu.
Gök kuşağını gören vatandaşlar, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kayda alarak ölümsüzleştirdi.
