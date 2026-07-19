Trakya'nın sarı gelininden rekolte rekoru: 250 bin ton bekleniyor

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Edirne'de geçen yıl yaklaşık 1 milyon 230 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını belirten Köse, bu yıl ise yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar alanda ekim olduğunu aktardı. Ekim dönemindeki yağışlarla birlikte tane yapılarının güçlendiğini söyleyen Köse, "Bu yıl dekarda 200 kilogramın üzerinde verim bekliyoruz. Toplamda ise yaklaşık 250 bin tonluk üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece geçen yılın oldukça üzerine çıkmış olacağız" dedi.