Trakya'nın altın tarlaları dron ile görüntülendi: Tam 1 milyon 700 bin dekarda hasat yapılacak, kritik dönem başladı

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Yaklaşık 1 milyon 591 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde, mevsim şartlarının olumlu seyretmesi halinde yaklaşık 400 bin ton üretim hedefleniyor.



Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ayçiçeğinde çiçeklenme döneminin üretim açısından kritik bir süreç olduğunu belirterek, "İlimizde yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Şu an tarlalarda genel görünüm sevindirici.



Üreticilerimizin sezon sonuna kadar gerekli bakım çalışmalarını aksatmamaları büyük önem taşıyor. Mevsim şartlarının olumlu seyretmesi halinde bu yıl da verimli bir hasat dönemi geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.