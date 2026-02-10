GAZETE VATAN ANA SAYFA
Trafiği kapatıp aracında ruj sürüp dans eden kadın gözaltına alındı; kaçarken yakalandı

10.02.2026 - 18:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)

Bebek’te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K. (29), bir anda caddede durarak trafiği kapattı.

Polis ekiplerinin uyarısına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen kadın dans etmeye başladı.

Kornaya basıp ruj süren kadın çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. Kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi.

İddiaya göre 31 AB 333 plakalı aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı.

Polis uyarılara rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.

Kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, emniyete götürülen kadının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.