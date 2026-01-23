GAZETE VATAN ANA SAYFA
Trabzon’un turizm cenneti Uzungöl'de kış festivaline 'Kalandar' geleneğiyle start verildi

23.01.2026 - 20:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Efnan DEMİREREN/ÇAYKARA(Trabzon),(DHA)

Trabzon’un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’de düzenlenen kış festivali, yoğun katılımla başladı. Festivalin ilk gününde horon oynayanlar ve göl çevresinde yöreye özgü kıyafetler giyip, maniler okuyarak geleneksel Kalandar kutlamasını canlandıranlar renkli görüntüler oluşturdu.

Trabzon’un Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan ünlü turizm merkezi Uzungöl’de 23-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ‘1’inci Uzungöl Kış Festivali’ başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği ile çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen festivalde, her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler yer aldı.

Festival programı kapsamında geleneksel oyunlar, çeşitli kar oyunları ve çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Festivalin ilk gününde Uzungöl’e gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, konser alanında düzenlenen etkinliklerde müzik eşliğinde eğlenerek horon oynadı.

Etkinlikler kapsamında göl çevresinde belirlenen güzergahta kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Katılımcılar, yöreye özgü kıyafetler giyerek geleneksel Kalandar kutlamasını canlandırdı.

Katılımcılar, yöreye özgü kıyafetler giyerek geleneksel Kalandar kutlamasını canlandırdı.

‘BÜYÜK HORON HALKASI DENEMESİNİ BEKLİYORUM’

Festivale katılan vatandaşlardan Özlem Öksüz, horon halkası rekor denemesini sabırsızlıkla beklediğini ifade ederak, “Festival güzel geçeceğine inanıyorum, güzel sanatçılar var.

Eğlenmeye bakacağım. Kar, Karadeniz’e çok yakışıyor. Uzungöl’de çok güzel duruyor. Gerçekten Trabzon’a kar çok yakışıyor.

Yarın yapılacak büyük horon halkası denemesine katılmak için sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

‘FESTİVAL İÇİN İZMİR’DEN GELDİK’

Festival için İzmir’den geldiğini belirten Hüseyin Karakoç, “İzmir’den Gürcistan’a gidiyorduk.

Festival için Uzungöl’e de geldik. Gerçekten ortam muhteşem. İlk kez geliyoruz, her şey harika duruyor.

Bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Müzikler harika” diye konuştu.

‘FESTİVAL GERÇEKTEN ÇOK EĞLENCELİ

Bade Duru Döşemeci ise, “Festivali harika buldum. Gerçekten çok eğlenceli. Soğuk olduğunu bile hissetmiyorsunuz, öyle ki bir eğlence var.

Kar olduğu için önyargım vardı ama heyecanla vaktin nasıl geçtiğini bile anlamadım. Müzikler ve etkinlikler çok hoş” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR’

Uzungöl 1’inci Kış Festivali Komite Başkanı Yavuz İnan, festivalin güzel ilerlediğini kaydederek, “Harika bir program oluyor.

Cuma günü olmasına rağmen yoğun bir katılım var. Herkesi bekliyoruz. Cumartesi ve pazar günü programlarımız var.

Horon halkamızda da planladığımız gibi gidiyoruz. Birazdan yürüyüşümüzü yapacağız, yarın da büyük horon halkası denememizi yapacağız. Her şey güzel gidiyor” dedi.

