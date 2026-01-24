Trabzon'un köyünde üretiliyor! Dünyada eşi benzeri yok, çilingir bile açamıyor, kapış kapış satıyor

5

Kara kilidin, Vakfıkebir’in simgesel el sanatları arasında yer aldığını belirten Koçal, "Modern kapıları, çilingirle ya da başka şekillerle açma imkanımız olabiliyor. Çilingirin kara kilidi açma şansı yok. En büyük özelliği bu, işçiliği de Vakfıkebir'e ait olduğu için coğrafi işaretini alalım diye yola çıktık. Mereklerde, serenlerde ve istediğin tüm kapılarda kullanılabilir. 120 yıldır bu kilit geleneği sürüyor. Eskiden kendi evlerimizde de vardı. Çağ ilerledi, teknoloji gelişti ama kara kilit hiçbir zaman değişmedi. Bu kara kilidin güncelliğini koruması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Vakfıkebir için önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.