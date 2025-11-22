Trabzon’un 30 yıllık hayali gerçek oluyor! Güney Çevre Yolu trafiği bitirecek
Kaynak : İHA
Trabzon'da yapımı süren Güney Çevre Yolu projesi kritik aşamaya gelindi. Güney Çevre Yolu, tünel ve viyadükler ile şekillenmeye başlarken toplam 54.3 kilometre kilometrelik yolun, 32 metre genişliğinde 3 gidiş, 3 geliş şeritli yol olacağı belirtildi.
Trabzon'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirilen ve 1 Mayıs 2023 tarihinde temeli atılan Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürerken, yolun birinci etabı olan Akçakale-Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik kısmının 3 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağı belirtildi. Güney Çevre Yolu, tünel ve viyadükler ile şekillenmeye başlarken toplam 54.3 kilometre kilometrelik yolun, 32 metre genişliğinde 3 gidiş, 3 geliş şeritli yol olacağı kaydedildi. Projenin kazı ve tünel çalışmaları sürerken, projenin 35,8 kilometresinin 15 adet tünel ile 2,1 kilometresinin ise 14 adet viyadük ile geçilmesi planlanıyor.
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Mersin mahallesinde 1 Mayıs 2023 tarihinde temeli atılan Güney Çevre Yolu, özellikle Karadeniz Sahil Yolu'ndaki transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirildiği kaydedildi. Akçaabat ilçesi Mersin mahallesinden başlayan Güney Çevre Yolu, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde şehrin güneyinden devam ederek Arsin ilçesinden tekrar Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak.
Hem kent içi hem de kent geçişinde ulusal ve uluslararası trafiğin rahatlayacağı projede yapımı devam eden 16,5 kilometre uzunluğundaki 1. kesim Mersin'den ayrılıp, mevcut sahil yolunun güneyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son bulacak. Mersin girişinde viyadükleri inşa edilmesi ile şekillenmeye başlayan proje ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak.
Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Güney Çevre Yolunun 30 yıldır Trabzon'un gündeminde olduğunu hatırlattı. Akçakale-Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik kesimde şu anda 7 tünelde çok aktif bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Genç, "Güney Çevre Yolu, 30 yıldır şehrimizin gündeminde. Trabzon'da özellikle son yıllarda, özellikle de yaz dönemlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu proje bizim için olmazsa olmazdı. Sağ olsun, Adil Karaismailoğlu Bakanımızla 1 Mayıs 2023 tarihinde temelini atmıştık. Şu anda Güney Çevre Yolu 54,3 kilometre uzunluğunda ve transit trafiği tamamen üzerine alacak, ciddi anlamda alternatif bir geçiş güzergâhı olacak.
Aynı zamanda şehrimizi güneye doğru taşıyacak, şehirleşme açısından Trabzon'a değer katacak önemli bir proje. Bu 54,3 kilometrelik yol; Akçakale-Yıldızlı bölümü bir etap, Yıldızlı-Araklı arası ise ayrı bir etap olarak planlandı. Akçakale-Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik kesimde şu anda 7 tünelde çok aktif bir çalışma yürütülüyor. Eğer her şey dilediğimiz gibi yolunda giderse, birinci etabı yani 16,5 kilometrelik kısmı 3 yıl içinde açacağız. Bunun ardından ikinci etap için de çalışmalar eş zamanlı olarak sürecek" dedi.
Yolun yapımıyla ilgili imar çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Genç, "Yolun kalan bölümünün imar çalışmaları için Karayollarımızla toplantılar yaptık, planlama aşamasını tamamladık ve bakanlığımıza sunduk. Onaydan sonra kamulaştırma işleri de çok sınırlı olacak; bunu da belirtmek isterim. Bu süreci eş zamanlı yürütmek istiyoruz. Çünkü bu projenin Trabzon için hem şehircilik hem de transit trafik açısından vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu işe hızlı şekilde sahip çıkıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum; çünkü bu iş hem güçlü bir irade hem de sürekli takip gerektiriyor. Biz de tüm gücümüzle bu takibi sürdürüyoruz. Şehrimize kazandırdığımız zaman Trabzon'un bambaşka bir değer kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu.