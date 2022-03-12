• 12 Mart 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:
Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti! 500 bin euro'ya geldi 10 katına gidiyor
İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor karşısında 80 dakika 10 kişi mücadele eden ve Nwakaeme karşısında hemen hemen bütün ikili mücadeleleri kazanan yıldız futbolcu için Avrupa devleri sıraya girdi.
• 12 Mart 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.
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Fenerbahçe'de bu sezon özellikle sağ bekte forma giydiği maçlardaki etkili futbolu ile adından söz ettirmeyi başaran ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da bundan sonraki süreçte savunmanın sağında görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı futbolcuya bazı kulüpler ise transfer teklifi yapmak için hazırlık yapıyor.
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