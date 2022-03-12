Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti! 500 bin euro'ya geldi 10 katına gidiyor

Fenerbahçe'de bu sezon özellikle sağ bekte forma giydiği maçlardaki etkili futbolu ile adından söz ettirmeyi başaran ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da bundan sonraki süreçte savunmanın sağında görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı futbolcuya bazı kulüpler ise transfer teklifi yapmak için hazırlık yapıyor.