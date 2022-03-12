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FenerbahçeTrabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti! 500 bin euro'ya geldi 10 katına gidiyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti! 500 bin euro'ya geldi 10 katına gidiyor
• 12 Mart 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:

Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti! 500 bin euro'ya geldi 10 katına gidiyor

İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor karşısında 80 dakika 10 kişi mücadele eden ve Nwakaeme karşısında hemen hemen bütün ikili mücadeleleri kazanan yıldız futbolcu için Avrupa devleri sıraya girdi.

• 12 Mart 2022 - 15:41 • Son Güncelleme:
1Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.

2Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Özellikle genç oyuncularıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunan sarı-lacivertli takımda bazı isimlerle de vedalaşılacak.

3Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleştirilirken, geleceği belirsizliğini koruyan Marcel Tisserand'la ilgili de karar verildi.

4Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Fenerbahçe'nin, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tisserand için gelen teklifleri kabul edeceği bildirildi.

5Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

29 yaşındaki tecrübeli stoper, Alman temsilcisi Wolfsburg'dan 4 milyon euro'ya kadroya dahil edilmişti.

6Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Kongolu defans oyuncusu, kariyerine Monaco'da başladı. Sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen Tisserand, 2020'de Fenerbahçe'ye katılmıştı.

7Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, Sarı-Lacivertli forma altında en iyi dönemini geçirirken, performansı da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

8Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Fenerbahçe'de bu sezon özellikle sağ bekte forma giydiği maçlardaki etkili futbolu ile adından söz ettirmeyi başaran ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da bundan sonraki süreçte savunmanın sağında görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı futbolcuya bazı kulüpler ise transfer teklifi yapmak için hazırlık yapıyor.

9PİYASA DEĞERİ ŞU ANDA 500 BİN EURO

PİYASA DEĞERİ ŞU ANDA 500 BİN EURO

Osayi-Samuel'in şu an için en ciddi talibinin ise Nijeryalı futbolcuyla hem geçtiğimiz yaz hem de devre arasında ilgilenen İskoç ekibi Rangers olduğu iddia ediliyor.

10Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Rangers'ın uzun süredir takip ettiği Osayi-Samuel için önümüzdeki yaz Fenerbahçe'nin kapısını resmen çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

11Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Sarı-Lacivertli yönetimin ise geçtiğimiz ocak ayında 500 bin Euro bedelle transfer ettiği Osayi'den ciddi bir bonservis geliri beklediği belirtiliyor.

12Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Osayi-Samuel için bazı İngiliz kulüplerinin de ilgisi olduğu, Fenerbahçe'nin ise bu durumu fırsata çevirerek oyuncunun fiyatını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

13Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 2 gol atan ve 3 asist yapan Osayi'nin yükselen performansı sonrası Nijerya Milli Takımı'na davet edilmesi bekleniyor. (Takvim)

14Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti 500 bin euroya geldi 10 katına gidiyor

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