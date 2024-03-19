Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ihmaller zinciri! Dehşetin perde arkası ortaya çıktı.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanırken başlayan, bitiminde zirveye çıkan olaylar adeta göz göre göre geldi. Bunun yanında taraftarın sahaya girmesinin ardından güvenlik nedeniyle üç saat statta bekletilen Fenerbahçe kafilesi önce dikkat çekilen bir öneride bulunulduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal ise soyunma odası koridorlarından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
• 19 Mart 2024 - 08:52 • Son Güncelleme:
• 19 Mart 2024 - 08:52 • Son Güncelleme: