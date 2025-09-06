Trabzonlu doktorun bulduğu yöntem dünyada çığır açtı! Herkesin korkulu rüyası: Artık ortadan kalkıyor

2

Doç. Dr. Kemal Uzun, AA muhabirine, şah damarı daralmalarında yıllardır uygulanan yöntemden farklı bir teknik geliştirdiğini söyledi.



Hastaların yüzde 20'sinin şah damarındaki daralma nedeniyle felç geçirdiğini belirten Uzun, hastalığın tespit edildiğinde tedavisinin yapılması gerektiğini ifade etti.



Uzun, hekimlerin cerrahi tedavide literatürde mevcut iki teknikle daralan plağı temizlediğini anlatarak, şu bilgileri paylaştı:



"Her ne kadar hasta felç geçirmesin diye bu ameliyatlar yapılsa da bazen hastalar ameliyata bağlı felç geçirebiliyor. Bunun da en büyük sebebi damarları tek katlı bir organ gibi görseniz de aslında damar kat kat tabakalardan oluşuyor. Mevcut tekniklerle damarı daraltan plağı temizlerken, bu katlar birbirinden ayrılabiliyor. Bazen çok güzel şekilde plak temizlenebilirken, bazen o damarın beyine doğru devam eden kısmında katlar birbirinden ayrılabiliyor. Bu da ameliyata bağlı felç komplikasyonunun en büyük sebebi."