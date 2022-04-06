Trabzon'dan İstanbul'a kadar susmuş! Sergen getirdi Valerien İsmael hesabını kesti
Trabzonspor maçında oynadığı futbol ve sergilediği başarısız performansla yine saç baş yolduran tecrübeli futbolcunun bu sefer kesin olarak hesabının kesildiği öğrenildi. Sergen Yalçın döneminde transfer edilen oyuncunun sezon biter bitmez kulübüne geri yollanacağı bildirildi.
Maç boyunca yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyen ve kritik penaltıda da direğe takılan Batshuayi, Valerien Ismael tarafından 1 dakika sonra oyundan alındı ve kenardaki su şişeleri bulunan termosu tekmeledi. Maç sonunda moral bozukluğu nedeniyle takım arkadaşlarıyla konuşmayan Batshuayi, İstanbul'a kadar sessizliğini korudu.
2016/17'deki Marsilya sezonundan bu yana gittiği hiçbir kulüpte beklentileri karşılayamayan Batshuayi, Dortmund ve Valencia tarafından beğenilmemişti. Crystal Palace'ta da beklentilerin çok uzağında kalan Batshuayi, Beşiktaş'ta da sabırları taşırdı. Belçikalı oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatmak veya bonservisini almak gibi bir beklenti içerisinde olmayan siyah beyazlılar, sözleşmesi biter bitmez vedalaşacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de sezonun kalan 7 haftalık bölümünde gelecek sezon için düşündüğü isimlere şans verecek ve performanslarını gözlemleyecek. Son 7 maçta Güven Yalçın formanın sahibi olacak. Kenan Karaman ve Alex Teixeira ise duruma göre forvet rolünü paylaşacak. Zaman zaman Cyle Larin de görevi devralacak.
TARAFTARLAR: BATSHUAYİ GÖNDERİLMEYİ HAK ETTİ
Uzun boyuna ve güçlü fiziğine rağmen hava top mücadelelerin yüzde 48'ini kazanan Batshuayi, hiç kafa golü atamadı. 4'ü penaltıdan, 6'sı ceza sahası içinden ve 2'si ceza sahası dışından goller atan Belçikalı oyuncu, oyun içerisinde de aktif olarak öne çıkmayı başaramadı.
Kanada Milli Takımı'ndan moralli dönen Cyle Larin, Trabzonspor maçında ise olay yaratmıştı. Karşılaşmaya sonradan dahil olup bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis'e tokat atan Cyle Larin, kırmızı kart görmüştü. Takım arkadaşları ve teknik ekibin bu hareketinden dolayı tepki gösterdiği tecrübeli futbolcunun, maç sonunda özür dilediği bildirildi.
Larin'in özründen sonra devreye giren Valerien Ismael'in, "Önce bu kabul edemeyeceğim davranışı bulunduğun oyuncudan özür dile. Beşiktaş , özel kulüp. Herkese centilmenliği ile örnek olmalı. Burada olan herkesin bu duygu içinde olmasını istiyorum. Şartlar ne olursa olsun herkes profesyonel davranmalı. Aksi durumda sahaya çıkacak kimse kalmaz!" şeklinde sert çıkıp yol gösterdiği belirtildi. Öte yandan Kanadalı futbolcunun 10 dakikada oyun dışı kalması sonrasında yönetimin Larin'e 50 bin Euro para cezası vermesi bekleniyor.