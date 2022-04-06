Trabzon'dan İstanbul'a kadar susmuş! Sergen getirdi Valerien İsmael hesabını kesti

Larin'in özründen sonra devreye giren Valerien Ismael'in, "Önce bu kabul edemeyeceğim davranışı bulunduğun oyuncudan özür dile. Beşiktaş , özel kulüp. Herkese centilmenliği ile örnek olmalı. Burada olan herkesin bu duygu içinde olmasını istiyorum. Şartlar ne olursa olsun herkes profesyonel davranmalı. Aksi durumda sahaya çıkacak kimse kalmaz!" şeklinde sert çıkıp yol gösterdiği belirtildi. Öte yandan Kanadalı futbolcunun 10 dakikada oyun dışı kalması sonrasında yönetimin Larin'e 50 bin Euro para cezası vermesi bekleniyor.