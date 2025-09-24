Trabzon'daki yürekleri ısıtan hikaye: Terk edilmiş karaca işletmenin maskotu oldu!

8

Emin Ocak isimli müşteri ise, Pınar'ın insanlara çok yakın olduğunu kaydederek, "Karacamız çok güzel. Şaban Bey'in burada daha önce çok güzel kedileri vardı. Burada sürekli hayvan popülasyonu ile karşılaşıyoruz. Bu akşamki sürprizimiz güzel bir karaca oldu. Geldiğimizden beri onu izliyoruz. İnsanlara çok yakın. Fındık toplarken biz de bahçemizde görüyorduk ama ilk kez bir işletmede karaca ile karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.