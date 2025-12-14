Trabzon'da yüzde 95'i doldu: Son 300 kişiyi bekliyor! Karadeniz'in en manzaralı köşesine akın var

5





"Deniz manzarası da tercih edilme sebepleri arasında"



Bölgenin deniz manzaralı olmasının tercih edilme sebepleri arasında geldiğini belirten Saral, "Konum olarak da şehrimizin örnek alanlarından biri olacağı için örnek bir proje olacak. Buranın yoğun talep görmesinin birçok nedeni var. Bunların başında Ahi Evren Dede geliyor. Kendisi Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce Trabzon'a yerleşmiş, burada İslamlaşmanın ve Müslüman yaşamının örneğini insanlara göstermiş bir şahsiyettir. Trabzon'un bilinen en eski defin alanlarından biridir. Ayrıca ulaşımın kolay olması, şehir merkezinde yer alması ve alanın seyirlik bir noktada bulunması da tercih sebeplerindendir. Deniz manzarası da tercih edilme sebepleri arasında olsa da bu etkisinin yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu söyleyebiliriz. "