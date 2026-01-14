Trabzon'da ürettiğini Senegal'e satıyor! Yol kenarında derme çatma tesiste yapıyor

4





Denizde hareket edebilecek her türlü aracı imal edebileceklerine dikkat çeken Dinç, "Denizde hareket edebilecek her türlü aracı imal edebiliyoruz. Sürmene bu konuda bir numara diyebiliriz, dünya çapında isim yapmış bir yer. Sürmene'de çok eskilerden beri Osmanlı döneminde de gemilerin bakımı yapılırdı. Daha öncesindeki medeniyetlerde de kullanılıyordu. Biz de Of'ta, memleketimizde böyle bir girişimde bulunduk. İki yıllık bir firmayız. İmkânımız olsa her türlü yüzen gemi ya da her türlü deniz aracını yapma kabiliyetimiz var. Bunun için de yer gerekli, maddi anlamda destek gerekli. Kendi imkânlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Anahtar teslimi hak ediş usulü çalışıyoruz. Buraya 100 metrelik gemi sığdırsak onu bile yaparız. Yeter ki imkânımız olsun. Dolayısıyla her şey yapılır, yeter ki imkân olsun" şeklinde konuştu.