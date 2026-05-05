Trabzon’da trafik çilesi bitiyor! Güney Çevre Yolu geliyor

3

Güney Çevre Yolu inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Güney Çevre Yolu Projesi’nin Akçaabat için tarihi bir yatırım olduğunu vurguladı. Başkan Ekim, "Güney Çevre Yolu ile birlikte Akçaabat’ımızda özellikle şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Şehirler arası ulaşım daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelecek. Bu proje sayesinde hemşehrilerimiz zamandan tasarruf edecek, ticaret ve ekonomik hareketlilik daha da artacak. Akçaabat’ımızın büyüyen ve gelişen yapısına yakışır bir ulaşım altyapısı oluşacak" ifadelerini kullandı.