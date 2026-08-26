Trabzon'da tarihi keşif! Bin 400 yıllık 'Anabasis Yolu' turizme kazandırılıyor!

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Kofrakol Yaylası'nın da Sümela Manastırı'nı kuş bakışı gören önemli noktalardan biri olduğuna işaret eden Koçhan, güzergah boyunca kamp alanları oluşturulmasının planlandığını, yaklaşık iki üç gün sürecek yürüyüşlerle ziyaretçilerin bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedebileceğini sözlerine ekledi.