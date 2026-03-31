Trabzon'da şehir içi trafiğe müdahale: Tam göbekte yer alıyor!
Trabzon'un Akçaabat ilçesinin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri olan Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu'nun (Pulathane Bulvarı) Yıldızlı Kavşağı çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki trafik akışını rahatlatacak ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirecek proje kapsamında ekipler sahada aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Akçaabat’ın gelişen mahalleleri arasında ulaşımı kolaylaştıracak olan Pulathane Bulvarı üzerindeki Yıldızlı Kavşağı, tamamlandığında özellikle Söğütlü ve Yıldızlı mahallelerinde yaşanan trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Modern kavşak düzenlemesiyle birlikte hem araç hem de yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede yürütülen ulaşım yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirterek Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Başkan Ekim, Pulathane Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen trafik düzenlemeleri, kavşak yapım çalışmaları ve yol bakım faaliyetleriyle ulaşım altyapısının her geçen gün daha güvenli ve konforlu hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ekipleri ilçemizde yoğun bir çalışma temposu yürütüyor. Pulathane Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen trafik düzenlemeleri, kavşak yapım çalışmaları ve yol bakım faaliyetleriyle ulaşım altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle Yıldızlı Kavşağı’nda devam eden çalışmalar tamamlandığında bölgedeki trafik akışı rahatlayacak, hemşehrilerimiz daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacaktır. Süreci yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gayret gösteriyoruz."