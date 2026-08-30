Trabzon'da mesai gece de devam ediyor: Fındık nöbeti sahile taşındı

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Fındık üreticisi Abdulkadir Kaya, kurutma işlemi sırasında gece gündüz nöbet tuttuklarını ifade ederek, “Köyümüz en yüksek köylerden biri. Eğim çok fazla, hata şansınız yok uçurumdan aşağıya bile uçulabilir. Oralarda fındık kurutmak zor. Her sene İstanbul’dan gelip bir şekilde topladığımız fındığı sahil yolu kenarına serip kurutup, satıyoruz. Öğleden sonra köylerde yağış oluyor. Havalar iyi giderse 1 haftada kurumuş oluyor. Çok zahmetli oluyor. Geceden sabaha başında beklemek zorundayız. Hırsızlık olayları da çok oluyor. Fındık baştan aşağıya zahmet gibi geliyor” dedi.