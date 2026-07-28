Trabzon'da köyün kaderini değiştiren su: 300 yıldır dağın bağrından fışkırıyor!

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‘GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SU İÇİLEBİLİR’Çamlıbel Mahalle Muhtarı Abdullah Kulaç, doğal kaynak suyunun mahallenin varoluşundaki önemini anlatarak, “Irmağımız yıllardır bu şekilde akar. Mahallemizin şekillenmesinde ve oluşmasında baş unsurdur. Tamamen kaynak suyudur ve yaklaşık 20 metre yukarıdan dağ içerisinden çıkıp aşağıya akar. Yıl boyunca bu şekilde akar. Yıllık ortalama debisi yaklaşık 120 litre/saniyedir. Irmağın her yerinden gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz. Böyle bir doğal kaynaktır. İl ve ilçe tarım müdürlüğü tarafından tüm tahlilleri yapılmıştır. Belgeleri de elimizdedir. Yıllardır mahallemizde içme suyu olarak kullanılır. 500 metrelik bir yatak boyu vardır. Bu 500 metrelik alanda köyümüzün içerisinden geçer ve bu alanda hoş bir görüntü oluşur. Dünyada su kıtlığının olduğu bir zamanda inanılmaz bir kaynak. Gelip, görüp içilmesi gereken bir doğal kaynak suyu olduğunu düşünüyoruz. Bilinen kayıtlara göre 300 yıldır akan bir kaynak suyu. Köyün varoluşu bu suyun etrafında şekillenmiş. 3 tane de su değirmenimiz var. Yaz kış yanı debide akan kaynak suyudur. Bu bir doğa harikası, suyun tadı da bunu kanıtlar vaziyette. Gezilip görülmesini isteriz. Tabii ki bu doğallıkta kalmasını da istiyoruz. İnsanlarımız gelsin görsün, bu güzelliği birlikte paylaşalım” dedi.