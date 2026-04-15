Trabzon’da korku dolu anlar! Çığ dehşeti cep telefonu kamerasına yansıdı
15.04.2026 - 21:25
Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi Seyrantepe mevkiinde bugün meydana gelen çığ, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada "Son Yaylacı" ismiyle bilinen içerik üreticisi Soner Sevinç tarafından görüntülenen çığ anı dikkat çekti.
Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, dik yamaçta biriken kar kütlesi zayıf noktadan koparak aşağı doğru hareket etti.
Büyük bir gürültüyle kayan kar kütlesi, izleyenlere hem heyecan hem de görsel anlamda etkileyici anlar yaşattı.
Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, çığ riskinin bölgede devam ettiği belirtildi.
