Trabzon'da karla mücadele aralıksız sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele kapsamında sahada yoğun bir mesai yürütüyor. Çalışmalara 63 personel katılırken, 36 iş makinesi ile 6 destek aracı (pikap, kamyon ve tuzlama araçları) görev yapıyor. Özellikle yüksek kesimlerde yol açma ve kar temizleme faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülüyor.