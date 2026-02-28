Trabzon'da karla mücadele aralıksız sürüyor
Trabzon'da il genelinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Kar nedeniyle kapanan 83 mahalle yolunun 69’u ulaşıma açılırken, kapalı olan 14 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele kapsamında sahada yoğun bir mesai yürütüyor. Çalışmalara 63 personel katılırken, 36 iş makinesi ile 6 destek aracı (pikap, kamyon ve tuzlama araçları) görev yapıyor. Özellikle yüksek kesimlerde yol açma ve kar temizleme faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülüyor.
Karla mücadele çalışmalarında diyaliz hastalarının sağlık hizmetlerine ulaşımı öncelikli olarak sağlanıyor. Elektrik kesintisi yaşanan mahallelerde ise trafo yollarının açılması için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleriyle koordineli çalışma yürütülüyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, il genelindeki ana arterlerde herhangi bir kapanmanın yaşanmadığı belirtilirken, çalışmaların mahalle ve tali yol güzergahlarında yoğunlaştığı ifade edildi.
Çığ riski bulunan bölgelerde ise çalışmaların kontrollü şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.