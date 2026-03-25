Trabzon'da fındık fabrikasında korkutan yangın

25.03.2026 - 18:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (AA) (DHA)(İHA)

Trabzon’da Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Trabzon’da Arsin OSB’de faaliyet gösteren fındık fabrikasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmaları sonrası büyük ölçüde kontrol altına alındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 30 araç ve 60 personelle yürütülen çalışmalarla yangının çevredeki fabrika ve silolara sıçramasının önlendiğini ifade edildi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fındık fabrikasındaki yangının depo bölümünden başladığına ilişkin bilgi edindiklerini söyledi.

Olay yerinde yangına müdahale çalışmalarını takip ettiklerini belirten Bilgin, çalışanların tahliye edildiğini ifade etti.

Öte yandan, fabrika çevresindeki binaların da güvenlik nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

TRABZON VALİLİĞİ’NDEN YAZILI AÇIKLAMA: 3 YARALI

Trabzon’un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasında çıkan yangına ilişkin Trabzon Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada 25.03.2026 Çarşamba (Bugün) meydana gelen yangına, ilgili ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilmiştir.

Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralanmış, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Yangına müdahale çalışmaları itfaiye ve ilgili ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

ALEVLER YENİDEN CANLANDI

Trabzon’un Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen soğutma çalışmaları sırasında yeniden alevlendi. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük bölümünü sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi takviye gönderildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, ekipler alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Zaman zaman etkisini artıran yangın nedeniyle fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının alevlendiği anları ve ekiplerin müdahalesi dronla görüntülendi.

YANGIN 5 SAAT SONRA KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Trabzon’da Arsin OSB’de faaliyet gösteren fındık fabrikasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmaları sonrası büyük ölçüde kontrol altına alındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 30 araç ve 60 personelle yürütülen çalışmalarla yangının çevredeki fabrika ve silolara sıçramasının önlendiğini ifade edildi.