Trabzon'da evinin odasında üretiyor! Tek malzeme yetiyor, Çin, Hindistan almak için sıraya girdi

Batik sanatını tabloya aktarmak istediğini ifade eden Eroğlu, "Bu tekniği atölyede kendi imkanlarımla geliştirmeye çalışarak bir yerlere varmaya çalışıyorum. Bulunduğumuz coğrafya gereği yeşili ve insanı içine katarak bir harmanlama yapıyorum." dedi.



Eroğlu, sürecin uzun, meşakkatli ve heyecan verici bir yolculuk olduğuna değinerek, "Aşama aşama, nakış nakış işliyorsunuz. Taslak süreciyle başlıyor ve daha sonra ipek üzerine aktarıyorum. Benim tuvalim ipek. Tuval bezim ipek olduğu için daha hassas davranmak zorundayım." diye konuştu.



İpek üzerinde kök boyalarla çalıştığını anlatan Eroğlu, "Ana malzeme aslında balmumu. Balmumunu eriterek renkleri kapatma yöntemiyle sabitliyorum. Balmumu bir koruyucu teşkil ediyor aslında. Renkler üzerinde bir rengin bir renge karışmamasını sağlıyor." ifadesini kullandı.