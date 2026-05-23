Trabzon'da dev çalışmada son aşama: Trafiğe çare olacak
Trabzon'da Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu'nu birbirine bağlayacak ulaşım projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. 585 metre uzunluğundaki ana köprü ile 697 metre uzunluğundaki kol bağlantılarından oluşan Değirmendere Viyadüğü'nde fore kazık ve plastik kazık imalatları devam ediyor.
Proje kapsamında toplam 721 adet ve 13 bin 520 metre uzunluğunda fore kazık ile 750 adet ve 15 bin 176 metre uzunluğunda plastik kazık yapılması planlanıyor. Çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 10 bin 358 metre plastik kazık ile 473 adet ve 8 bin 648 metre fore kazık imalatı tamamlandı. Viyadük ayaklarında çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Değirmendere Genişletme Köprüsü'ndeki çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki ulaşımı rahatlatması hedeflenen proje kapsamında, Sahil (Liman) Kavşağı'nın oluşturulması için gerekli tahkimat ve anifer blok çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.
Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapılan proje sayesinde Değirmendere'deki ve Maçka Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi. Genç "Bir taraftan Çukurçayır'daki Kanuni Bulvarı platformunu Değirmendere Vadisi'ne bağladık yani şehir içi bağlantısı sağlandı. Diğer taraftan ise güneyden gelen, yani Maçka Vadisi'nden gelen ana devlet karayolunu bir tünelle bu yola bağlayarak doğrudan sahil yoluna ulaştırıyoruz."
"Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Tüneller hemen hemen bitmek üzere. Bu proje, Değirmendere'deki ve Maçka Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğunu azaltacak, mevcut yol ise iç servis yolu hâline gelecek. Transit trafik tünellere yönlendirilerek, Değirmendere Vardallar Kavşağı olarak bilinen noktadan doğrudan sahil yoluna aktarılacak. Bütün bunlar, şehrimiz için önemli ulaşım yatırımlarıdır" diye konuştu.