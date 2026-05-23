Trabzon'da dev çalışmada son aşama: Trafiğe çare olacak

Proje kapsamında toplam 721 adet ve 13 bin 520 metre uzunluğunda fore kazık ile 750 adet ve 15 bin 176 metre uzunluğunda plastik kazık yapılması planlanıyor. Çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 10 bin 358 metre plastik kazık ile 473 adet ve 8 bin 648 metre fore kazık imalatı tamamlandı. Viyadük ayaklarında çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Değirmendere Genişletme Köprüsü'ndeki çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki ulaşımı rahatlatması hedeflenen proje kapsamında, Sahil (Liman) Kavşağı'nın oluşturulması için gerekli tahkimat ve anifer blok çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.