Trabzon'da dededen kalma araziyi 5 kat artırdı! Kilosu 500 TL'den satılıyor: Hasta dayısı için yaptı

Uzunboy, bahçesindeki fidanlarının 4 yaşına geldiğini belirterek "Kilosunu perakende 500 liraya satıyorum. Toptan da 300 liradan veriyorum, şu anda memnunum." dedi.



Fidanlar büyüdükçe verimin de arttığını belirten Uzunboy, şöyle devam etti:



"Şimdi hasat dönemi. Bir aylık süreçte toplanıyor. Şu an 500-600 kilogram civarında ürün bekliyorum. Fidanlar 7 yaşına kadar büyüyor. Tam verime geçtiği zaman 1-1,5 ton arasında ürün alınabiliyor. Bundan sonraki süreçte bahçeyi biraz daha büyütmek, geliştirmek istiyorum. Soğuk hava deposuyla müşterilere daha iyi hizmet vermek istiyorum."



Uzunboy, talep olduğu için satışlarda zorluk yaşamadığına işaret ederek "Toprakla uğraşmak insana rahatlık veriyor. İstanbul'un stresinden uzak olduğum için de mutluyum." diye konuştu.