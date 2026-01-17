Trabzon'da bir meslek yok oluyor! Eskiden 60 parça alınırdı, şimdi kimse yüzüne bakmıyor
Trabzon’da 54 yıllık kalaycı ustası Muzaffer Göle, gelişen teknolojinin ve değişen mutfak alışkanlıklarının bir zanaatı nasıl bitirme noktasına getirdiğini anlattı. Eskiden çeyizlerin olmazsa olmazı 60 parça bakır setlerin yerini çelik ve kroma bıraktığını söyleyen usta artık mesleğin can çekiştiğini belirtti.
Teknolojinin ve mutfak alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte bakır kapların kullanımı büyük ölçüde azalırken, çelik, krom ve alüminyum gibi mutfak eşyalarının yaygınlaşması özellikle kalaycılara darbe vurdu. Eskiden evlerde bakır kapların yaygın olarak kullanıldığını, hatta çeyizlerde 50-60 parça bakır eşyanın yer aldığını hatırlatan kalaycılar, bugün ise çeyizlerde çelik setlerin tercih edildiğinden işlerinin bitme noktasına geldiğini belirtiyor.
Trabzon'da 54 yıldır kalaycılık mesleğiyle uğraşan 65 yaşındaki Muzaffer Göle, artık evlerde neredeyse sadece kuymak tavalarının kullanıldığını hatırlatarak lokantalar sayesinde ayakta kalmaya çalıştıklarını söylüyor.Günümüzde bakırdan geriye neredeyse sadece kuymak tavasının kaldığını belirten Göle, bu ürünün evlerde adeta demirbaş hâline geldiğini ifade ederek bakır kaplarda pişen yemeklerin hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı olduğunu söyledi.
Şu anda lokantaların getirdiği bakır kapları kalaylayarak ayakta durmaya çalıştıklarını kaydeden Göle, "Mesleğimde 54 yılı doldurdum. İlkokuldan sonra bu çarşıda çalışmaya başladım ve hâlen devam ediyorum. Eskiden buralarda 7-8 kişi vardık, şimdi ise 2 kişi kaldık. Kalaycılık artık bitiş noktasına geldi. Şu anda bizi lokantalar ayakta tutuyor. Çelik, krom ve alüminyum mutfak eşyalarının yaygınlaşması, bakıra büyük darbe vurdu. Eskiden büyüklerimiz bakır kullanırdı ancak yeni nesil bakırı pek tercih etmiyor. Günümüzde bakır olarak kullanılan neredeyse tek ürün kuymak tavası. Evlerde artık demirbaş eşya hâline gelen kuymak tavası kullanılıyor" dedi.
"Eskiden çeyizlik olarak 50-60 parça bakır alınır ve saklanırdı" diyen Göle "Şimdi ise çeyizlerde çelik setler yer alıyor. Bakır kaplarda pişen yemeklerin lezzetini ağız tadı olanlar çok iyi anlar. Bu kaplarda pişen yemeklerin daha sağlıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Eskiden mahalle aralarında kalaycı dükkânları bulunur, hatta seyyar kalaycılık yapanlar bile olurdu. Biz artık bu mesleğin son temsilcileriyiz. Mesleğimi severek yapıyorum. Şu an bile bana 'Hangi mesleği yapardın?' deseler yine kalaycılık derim. Sevmeseydim 54 yıl boyunca bu mesleği yapmazdım" şeklinde konuştu.