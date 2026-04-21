Trabzon'da bir köye tarihi yatırım! İki proje, 227 milyon TL!

Düzköy Atıksu Şebeke Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesinde ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 46’ya ulaştı. 213 milyon 391 bin TL yatırım bedeline sahip projede, günlük bin 800 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşa ediliyor. Ayrıca 20 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 9 bin metre parsel hattı, 3 adet paket terfi merkezi, 581 adet muayene bacası ve bin 500 adet parsel bacası imalatı sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Düzköylü hemşerilerimizin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması, atık suların ise çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm ilçelerimizi olduğu gibi Düzköy’ümüzü de daha modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturmak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.