Trabzon'da 5 yıl önce kuruldu! 30 türde seri üretim yapılıyor: "Küçük bir parçayla bile binlercesine ulaşılıyor"

Biyolog Tuğba Ergin ise yapay ortamda bitkinin hücre doku gibi kısımlarından yeni bitkiler ürettiklerini söyledi. En büyük avantajlarının istedikleri kalitedeki bitkiyi klonlamak olduğunu ifade eden Ergin, "Kaynak israfına girmeden küçük bir parçayla bile binlerce bitkiye ulaşabiliyoruz. Klasik çoğaltım metotlarında bu fazla mümkün değil." dedi.Ergin, bu yöntemle mevsime bağlı kalmadan yılın her ayı üretim yapabildiklerinin önemine işaret ederek, "Doğada bitkinin büyümeye daha aktif olduğu dönemler, bahar dönemidir. Bitkinin büyüyebileceği maksimum koşulları sağladığımız için her ay, her mevsim maksimum seviyede büyüyor. Bu en büyük avantajımız." diye konuştu.Doku kültürü yöntemiyle üretim aşamalarını anlatan Ergin, hem yetiştirme hem de araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.