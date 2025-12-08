Trabzon’da 3 mahallede harekete geçildi! Yılların sorunu tarih oluyor
Kaynak : HABER MERKEZİ
Trabzon’da TİSKİ tarafından yürütülen çalışma ile Yıldızlı, Akçaköy ve Derecik mahallelerinin kanalizasyon sorunu yeni hatlarla kalıcı şekilde çözüme kavuşacak.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, çevre ve halk sağlığını tehdit eden kanalizasyon sorunlarını gidermek amacıyla Yıldızlı, Akçaköy ve Derecik mahallelerinde kapsamlı bir altyapı çalışması başlattı. Yapılan çalışma kapsamında imalatına başlanan bin 200 metrelik yeni kanalizasyon hattı ile bölgelerdeki tüm atık sular mevcut kolektör sistemine bağlanarak Söğütlü Derin Deniz Deşarj Tesisi’ne yönlendirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Yıldızlı, Akçaköy ve Derecik mahallelerinde uzun yıllardır süren kanalizasyon sorunu ortadan kalkacak. Yeni hat sayesinde çevresel risklerin azaltılması ve daha modern, sürdürülebilir bir atık su altyapısının oluşturulması hedefleniyor.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projeyi çevre dostu ve kalıcı bir yatırım olarak değerlendirdi. Kent genelinde çevreye zarar veren uygulamaların önüne geçmek için kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Genç, “Yıldızlı, Akçaköy ve Derecik mahallelerimizdeki bu sorun uzun zamandır vatandaşlarımızın haklı olarak şikâyet ettiği bir konuydu. Bu çalışma ile tüm kanalizasyon akışını kontrol altına alıyoruz” dedi.
Başkan Genç, projenin geleceğe yönelik önemli bir altyapı adımı olduğunun altını çizerek, ilerleyen dönemlerde devreye alınması planlanan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne bağlantı hazırlığının da bu hatlarla sağlandığını ifade etti. Genç, “Arıtma tesisi devreye girdiğinde bölgenin tüm atık suları doğrudan tesise aktarılacak. Böylece Trabzon’un atık su yönetimi en üst çevre standartlarına taşınacak” diye konuştu.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte üç mahalle modern bir kanalizasyon altyapısına kavuşmuş olacak.