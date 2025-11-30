Trabzon sınırında yapılmaya başlıyor! 3 bin 140 metre yüksekte inşa edilecek

3

"Çok kısa sürede, derneğimizle el ele vererek bu güzel mekânı yeniden ayağa kaldıracağız"Yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Başkan Genç, "Kırklar Mescidi’miz, Uzungöl’e bağlı, 3 bin 140 metre kodunda, cami ruhsatı olan en yüksek dini mekânlardan biri. Bizim için büyük bir manevi değere sahip. Burada geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangının ardından Sayın Valimizin öncülüğünde, iş insanlarımızın, Çaykara Kaymakamlığımızın ve belediyemizin desteğiyle hep birlikte buraya vaziyet etmek üzere geldik. "