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GalatasarayTorrent'ten 3 futbolcu hakkında karar! 'Son 9 hafta bekleyelim...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Torrent'ten 3 futbolcu hakkında karar! 'Son 9 hafta bekleyelim...'
• 20 Mart 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:

Torrent'ten 3 futbolcu hakkında karar! 'Son 9 hafta bekleyelim...'

Barcelona'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde havlu atan ve artık hedefsiz kalan Galatasaray'da takımda kalacak ve gidecek isimler son 9 haftalık periyoddan sonra belli olacak. İşte Domenec Torrent'in öncelikli olarak 3 futbolcu hakkında aldığı karar...

• 20 Mart 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:
1Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...
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Galatasaray'ın Romanyalı oyuncuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılıların Rumen efsanesi Popescu, vatandaşlarının performansını eleştirdi.

2Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

Popescu ikili için, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla forma şansı buluyor ama o da şu andaki formundan çok daha iyisini sergileyebilir. İkisi de beklentilerin çok uzağındalar." ifadelerini kullandı.

3Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

Popescu, Rumen basınına, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla şans buluyor ama bence o da gerçek potansiyelinin çok uzağında. Kulüpten bazı isimlerle görüştüm. Onlardan beklentinin çok daha yüksek olduğunu söylediler. Açıkçası ikisi de şu anda iyi değil. Tarihin en kötü dönemlerinden birine denk gelmeleri de başka bir şanssızlık" dedi.

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Popescu, "Galatasaray, ligde hiç olmadığı kadar kötü. Böyle durumlarda yabancılardan daha fazlası beklenir. Çünkü yabancı yıldızların, takımları zor dönemlerden çıkarmaları gerekir. Bence ikisi de takımda kalmalı ama kendilerini kesinlikle geliştirmeliler.

5Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

Daha sıkı çalışmalılar. Hem Barcelona hem Galatasaray forması giydiğim için maç öncesi kalbim yüzde 50-50 ortadan bölünmüştü. Ama atmosferi görünce biraz daha Galatasaray'ı desteklediğimi söylemeliyim" diye konuştu.

6Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

Menajer Becali de iki Rumen futbolcuyla ilgili Rumen basınına konuştu. Becali, "Barcelona sonrası Cicaldau ve Morutan ile yemek yedik. Sakin olmalarını ve sadece futbola odaklanmalarını söyledim.

7Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

Galatasaray'daki geleceklerinin ne olacağını yazın tartışırız. Uzun süreli mukaveleleri var. Teknik heyetin kararı da önemli olacak. Sampdoria, küçülmeye gidecek. Bu sebeple Cicaldau transferinden çekildiler. Şu anda transfer konuşmak için erken" yorumunu yaptı.

8Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

Son olarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray, üç kulvarda da hedefsiz kalırken oyuncular ligde kalan haftalarda kendi kaderlerini belirlemek için sahaya çıkacaklar. Cim-Bom’da 9 maçta Teknik Direktör Domenec Torrent gelecek sezonun temellerini atacak.

9Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

59 yaşındaki çalıştırıcı futbolcuların performansını mercek altına alıp gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili son kararını vereceği öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılı oyuncuların takımdaki gelecekleri kalan 9 haftadaki performanslarına göre değerlendirilecek. Torrent bu süreçte her hafta rotasyon yapmaya devam edecek ve elinden geldiğince her oyuncusuna şans verecek.

10Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

Sarı-kırmızılarda özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Feghouli gibi tecrübeli isimlerle beraber yine bir süredir kadroya giremeyen Arda Turan’ın bu periyottaki formu gelecekleri açısından belirleyici olacak.

11Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

Galatasaraylı yöneticiler bu durumla ilgili olarak, “Ligde hedefimiz yok gibi görünüyor ama bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kalan 9 haftada en iyi performansı ortaya koyup bu sezonu unutmak istiyoruz. Torrent bu takımın başında kalacak ve kadro için ne uygun görürse o gerçekleşecek” yorumunda bulundular.

12Torrentten 3 futbolcu hakkında karar Son 9 hafta bekleyelim...

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