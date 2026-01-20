Torosların arasında üretiliyor, dünyaya gönderiliyor! Rusya'dan Japonya'ya 9 ülkeye dev ihracat

3

Burdur İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkan Yardımcısı ve işletme sahibi su ürünleri mühendisi Muhammet Çıtırkı, AA muhabirine, yetiştirdikleri balıkların işleme tesislerinde paketlendiğini ve büyük bölümünün yurt dışına ihraç edildiğini söyledi. Oluşturdukları istihdamla bölge ekonomisine destek sağladıklarını belirten Çıtırkı, "İhracatla da ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Karacaören Baraj Gölü'nde 16 işletme var. Bu işletmelerin toplam kapasitesi 4 bin 500 ton civarında, 100 kişiye de istihdam sağlanıyor. Burası sezonluk bir baraj, kasım ayında yavrular bırakılıyor, nisan ve mayıs ayına kadar yemlenerek büyütülerek bir defa hasat ediliyor. Diğer dönemlerde tesis nadasa bırakılıyor." diye konuştu.