Toprağın altından tarih fışkırıyor! Kayseri'de 7 bin yıllık sır açığa çıkıyor

Altuntuğ ayrıca Kültepe Kaniş-Karum’un UNESCO’nun Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer aldığını da hatırlatarak, "Kısa zaman içerisinde kalıcı listeye girmesini istiyoruz. Bunun için de ilgili bütün yetkililerin, kanaat önderlerinin, bakanlıklar ve yurt dışı anlamında etkili olabilecek herkesin seferber olmasını istiyoruz. Hep birlikte Kültepe’yi gerçekten hak ettiği noktaya taşımamız lazım. Şu anda Kayseri’deki insanların çoğu farkında değil ama burada inanılmaz bir kültürel miras var ve hocam bunu çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Bunun için buradayız" dedi.Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da Kayseri Kent Konseyi üyesi olarak, Kültepe’yi tanıtmaya çalıştığını belirterek, "Kültepe, bilimsel ölçeklerde kendi yerini almış bilimsel bir yerdir. Özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ciddi bir hamle yaptık. Ziyaretçi Merkezi açıldı, Kültepe Müzesi son aşamaya geldi, alanda Tüccarlar Mahallesi çalışması sürüyor" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yeniden yapılandırılan Kayseri Kent Konseyi, 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle aktif çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla yapılan bu tür etkinlikler, Kayseri'nin kültürel değerlerinin geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynuyor.