TOKİ Yozgat kura çekimi hangi gün, saat kaçta? İşte Yozgatlılar merak ettiği kura çekimi detayları
08.02.2026 - 20:19Güncellenme Tarihi:
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı sürüyor. Kura çekiminde sıra Yozgat'a geldi. Binlerce Yozgatlı Yüzyılın Konut Projesi için merakla bekliyor. Yozgatlılar kura çekiminin hangi gün saat kaçta olacağını merak ediyor. İşte yanıtı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar sürüyor. 50 ilde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirlendi.
Bu hafta 7 şehirde daha kura heyecanı var. TOKİ kurası çekilecek iller arasında Yozgat’ta var. Yozgat’ta inşa edilecek 2 bin 858 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Yozgat TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı. Buna göre, TOKİ Yozgat kurası 9 Şubat'ta saat 11:00'de çekilecek.
500 bin sosyal konut projesinde Yozgat TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.