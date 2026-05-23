Tokat'ta Yeşilırmak kıyısındaki kuş cenneti havadan görüntülendi
23.05.2026 - 21:55
Tokat’ın Pazar ilçesinde Yeşilırmak kenarında bulunan ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çeken kuş cenneti dron ile görüntülendi.
Tokat’ın Pazar ilçesinde yer alan sulak alan ve sazlık bölgesi, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Yeşilırmak çevresinde bulunan ve vatandaşlar tarafından "kuş cenneti" olarak bilinen alan, dron ile görüntülendi.
Görüntülerde suyla kaplanan sazlık alanlar, doğal yaşam koridorları ve bölgedeki yürüyüş yolları dikkat çekti.
Son günlerde etkili olan yağışların ardından bölgede su seviyesinin yükseldiği görülürken, sulak alanın özellikle göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanı oluşturduğu belirtildi.
Yöre sakinlerinden Durmuş Serarslan; "Ankara’dan Tokat’a gidiyorum. Yolumun üzerinde olduğu için Kaz Gölü’ne geldim.
Son yağışlardan sonra su seviyesi yükselmiş ve çok güzel atmosfer var. Doğa severleri bekliyoruz" dedi.