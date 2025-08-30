Tokat'ta labirent gibi odalara olan gizemli yapı! 600 yıllık yıkılmasın diye yardım istiyorlar

1

Tokat'ta bir dönem jandarma karakolu olarak da kullanılan tarihi Hisariye Medresesi sakinleri, binanın yıkılmaktan kurtarılmasını istiyor.Camikebir Mahallesi Halit Sokak'ta 1411 yılında inşa edildiği kaydedilen ve Cumhuriyet döneminde bir süre karakol olarak da kullanılan yapı, geleneksel Anadolu mimarisinin güzelliklerini de yansıtıyor.Ev sahiplerinden 53 yaşındaki Sadi İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının yaklaşık 90 yıldır kendilerine ait olduğunu söyledi.Dedesi Teyfik Akyüzoğlu tarafından yapının 1936 yılında satın alındığını ifade eden İnci, "Dedem tarafından bina alınıyor, 90 yıla yakındır biz de burası." dedi.



İki katlı ve "U" formundaki ahşap yapının üst kısmının dershane olarak kullanıldığını belirten İnci, "Burada üst kısım gençlerin eğitim gördüğü yermiş. Hisariye Medresesi daha sonra jandarma karakolu olarak kullanılmış. Sonra bize geçmiş. Biz de şu an ev olarak oturuyoruz. Çocukluğum burada geçti. Burada yaşamak çok güzel bir duygu. İçeri girdiğiniz zaman bir avluya açılan bir bölümümüz var. Bahçeli iç kısmın ayrı bir güzelliği var." diye konuştu.