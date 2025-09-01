Tokat'ta köyün tepesinde görüldü! Türkiye'de olduğunu duyan koşuyor: Merak son buldu
Avrupa'nın birçok ülkesinden turist Tokat'ta köyün tepesinde ortaya çıkan bu görüntü için geliyor. 8 bölümü ziyaretçilere açık olan bu mağarada yıllarca konuşulan oldu.
Tokat'ın Pazar ilçesinde yer alıyor. Ballıca Mağarası, kentin sağlık turizmine de katkı sunuyor. "Türkiye'nin Mağaraları" dosya haberinin 21. bölümünde Tokat'taki Ballıca Mağarası ile ilgili bilgilere yer verildi.
Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepedeki mağarada, milyonlarca yılda oluşan ilgi çekici sarkıt ve dikitler bulunuyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nda ziyarete açık 8 galeri bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren mağara, ziyarete henüz açılmayan bölümleriyle gizemini koruyor.
Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi" kapsamında yürütülen çevre düzenlenme çalışmaları için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatılan ve 11 ay süren çalışmalar sonrasında ziyaretçileri ağırlamaya başlayan mağara, kentin sağlık turizmine de katkı sunuyor. Mağarayı astım hastaları da ziyaret ediyor.
Ballıca Mağarası'na gelen ziyaretçilerin konaklayabilmesi için proje çalışmaları devam eden bölgede, mağaranın kuzey tarafında yapılan bungalov evler de yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.
Ballıca Mağarası, her gün 09.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, İl Özel İdaresi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğünden sağlanan ödeneklerle mağaranın çevresinde 20 milyon liralık yenileme çalışması yapıldığını anlattı.
İnşaat çalışmasıyla konaklama imkanının da mağaranın bulunduğu bölgede sağlanacağını belirten Hatipoğlu, "Ballıca Mağarası astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelen bir mağara. Tokat genelinde en önemli turizm destinasyonumuzun başında gelmekte. Hem günübirlik hem de konaklamalı gelen turistlerimizin en çok ilgisini çeken tabiat harikalarımızın başında geliyor." dedi.
Mağara alan kılavuzu Mehmet Ülkü ise "Ziyaretçilerimiz mağara giriş kapısından yatayda 680 metre ilerleyebiliyorlar şu an için ve 75 metre bir derinliğe ulaşılıyor." diye konuştu.
"Mağara içi 17 ila 24 derece bir sıcaklığa sahip, yaz-kış sıcaklık değişmiyor. Mutlak nem oranı yüzde 40 ila 80 arasında değişebiliyor. Mağara içindeki oksijenin farklılığı filtre ediliyor olması. Filtre eden, süzen de ana kaya. Yani polen yok, toz yok. O nedenle mağara havası bize farklı gelebiliyor."
Oluşum çeşitliliği açısından Ballıca Mağarası'nın çok zengin olduğunun altını çizen Ülkü, "Tüm dünya mağaralarında bulunan her türlü karstik çeşitliliği, yapıyı toplayan bir mağara. Ballıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayıran en büyük karstik özellik ise özgün soğan sarkıtlarına sahip olması." ifadelerini kullandı.