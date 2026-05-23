Tokat'ta köylüler çaresiz kaldı! Günlerdir yağan yağmur sonrası kabus patladı
23.05.2026 - 08:18
Tokat'ta günlerdir yağan yağmur sonrası ortaya çıktı. Tokat’ın Pazar ilçesinde Yeşilırmak’ın taşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Taşkının etkili olduğu bölge havadan görüntülendi.
Son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Yeşilırmak’ın debisi yükseldi.
Pazar ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi mevkiinde ırmak yatağından taşan su, çevrede bulunan tarım arazilerine yayıldı.
Özellikle ekili alanların büyük bölümünün su altında kaldı. Bölgede geniş tarım arazileri göle döndü.
Taşkın nedeniyle yolların da sular altında kaldığı görüldü.