Tokat'ta köylü çağrı yaptı jandarma devriye atıyor! 508 yıl önce ekildi

5





"Kimse dalına bile zarar vermez"



Köy sakinlerinden Tahsin Bakır ise ağacın yıllardır koruma altında olduğunu vurguladı. Bakır, "Arkamızda bulunan ardıç ağacı, 19 Ağustos 2023 tarihinde Dr. Mehmet Ali Başaran tarafından incelendiğinde 506 yaşında olduğu belirlenmişti. Bu röportajı iki yıl sonra yapıyoruz ve şimdi yaşı 508 olarak tespit edildi. Köye bu kadar yakın olmasına rağmen kimse bu ağaçların dalına bile zarar vermez. Buranın bir an önce tescil edilmesini istiyoruz" diye konuştu.