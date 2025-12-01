Tokat'ta köylü çağrı yaptı jandarma devriye atıyor! 508 yıl önce ekildi
Tokat merkeze bağlı Günçalı köyünde 508 yaşında olduğu düşünülen ardıç ağacının anıt ağaç olarak tescili için muhtar ve vatandaşlar çağrı yaparken, jandarma ekipleri de bölgeyi devriye ile koruma altına aldı.
Kent merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Günçalı köyünde vatandaşlar, köy çevresinde bulunan tarihi ağaçların yaşlarının belirlenmesi ve korunması için çeşitli kurumlardan destek istedi.
Yapılan incelemelerde Kilise mevkiinde bulunan ardıç ağacının 508 yaşında olduğu iddia edildi. Köy muhtarı ve vatandaşlar, ağacın 'anıt ağaç' olarak tescillenmesini talep ediyor.
Ağaç aralıklarla İl Jandarma Komutanlığı çevre koruma tipi ekipleri tarafından devriye atılarak koruma altına alındı.
"Bölgemizin en eski köylerinden biriyiz"
Günçalı Köyü Muhtarı Murat Topaç, çok sayıda kurumla ortak çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Köyümüz bu bölgede en eski yerleşim yeridir. Köyümüzde birçok tarihi bölge ve çok sayıda yaşlı ağaç bulunuyor. Bu ağaçlarla ilgili gerekli bilirkişilerden raporlar hazırlattık. Üniversitelerden, İl Özel İdaresinden ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden heyetler gelerek incelemeler yaptı. Hazırlanan raporlarda bu ardıç ağacının 508 yaşında olduğu tespit edildi. Biz de bu ağacın anıt ağaç olarak tescil edilmesini talep ediyoruz" dedi.
"Kimse dalına bile zarar vermez"
Köy sakinlerinden Tahsin Bakır ise ağacın yıllardır koruma altında olduğunu vurguladı. Bakır, "Arkamızda bulunan ardıç ağacı, 19 Ağustos 2023 tarihinde Dr. Mehmet Ali Başaran tarafından incelendiğinde 506 yaşında olduğu belirlenmişti. Bu röportajı iki yıl sonra yapıyoruz ve şimdi yaşı 508 olarak tespit edildi. Köye bu kadar yakın olmasına rağmen kimse bu ağaçların dalına bile zarar vermez. Buranın bir an önce tescil edilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Köy halkı hem kültürel mirasın korunması hem de bölgenin doğal değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için sürecin hızlandırılmasını bekliyor.