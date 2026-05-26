Tokat'ta kiraz üreticisine ağır darbe! Aşırı yağışlar erkenci kirazı dalında bıraktı: Tezgaha koyacak mal kalmadı
Tokat'ta son aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yer yer taşkınlara yol açan yoğun sağanak yağışlar, kentin dünyaca ünlü kiraz bahçelerinde büyük zarara neden oldu. Büyükyıldız beldesinde hasat edilmeyi bekleyen "erkenci" kirazlar, aşırı yağış nedeniyle dalında yarılarak dalından toplanamaz hale geldi. Geçen yıl don felaketiyle sarsılan, bu yıl ise yağmurla ürünü patlayan Tokatlı üreticiler, kara kara düşünüyor.
Beldede çiftçilikle uğraşan Alaattin Öncü'ye ait 65 adet erkenci kiraz ağacındaki meyveler, yağmur nedeniyle dalında yarıldı. Bölgede geç hasat edilen kiraz çeşitleri için ise şimdilik risk bulunmadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayında ürün alamadıklarını belirten üretici Alaattin Öncü, bu yıl da aşırı yağış nedeniyle büyük zarar yaşadıklarını söyledi. Bahçesindeki kirazları gösteren Öncü, meyvelerin pazara sunulamayacak hale geldiğini ifade etti.
Öncü, "Bir buçuk aydır yağmur yağıyor. Kirazlarda yenecek durum hiç kalmadı. Gördüğünüz gibi komple yarıldı. Erkenci kiraz umutları bitti. Geçen sene don komple vurdu. Bir gram bile hasat alamadık. Bu sene de erişen kirazları yağmur patlattı, erkenci kiraz yine yok. Arkasından gelen geç kirazlarda şu an bir sorun yok. Ama erkenci kirazlar komple patladı, yarıldı. Satılacak, tezgaha koyulacak kiraz değil" dedi.