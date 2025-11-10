Tokat'ta ekipler sahada! Modern dokunuşla şehrin kalbi yenileniyor
Tokat Belediyesi, Yenişehir Bulvarı’nı Karşıyaka Merkez Camii’ne bağlayan 1 kilometrelik arterde asfalt serimi çalışmalarına başladı. Altyapıdan yeşil alan düzenlemesine kadar birçok yenilikle bölge modern bir görünüme kavuşacak.
Tokat Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Yenişehir Bulvarı’nı Karşıyaka Merkez Camii bölgesine bağlayan Karşıyaka Mahallesi Yeşilırmak kenarında yaklaşık 1 KM uzunluğudaki Yenişehir Bulvarı (Vasfi Diren 2. Sokak) asfalt serim çalışmaları başladı.Ekipler, hafta sonu ve Pazar günü dahil olmak üzere bölgede aralıksız mesai yapıyor.
Asfalt öncesinde bölgede kapsamlı bir altyapı hazırlığı gerçekleştirildi. Yağmursuyu hattı ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlanırken, kaldırım bordürleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, refüj düzenlemeleri ile araç park cepleri hazırlandı. Ayrıca yeşil alan düzenlemeleri için de özel bölümler ayrıldı. Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yol çizgi ve işaretlemeleri yapılarak güzergâh kısa sürede trafiğe açılacak.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilırmak kenarındaki bu çalışmanın üretken belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:“Kentimizin her mahallesinde altyapıdan üstyapıya kadar planlı bir çalışma yürütüyoruz. Karşıyaka Mahallesi Yenişehir Bulvarı Vasfi Diren 2. Sokak, hem Yenişehir Bulvarı’nı hem de Karşıyaka Merkez Camii çevresini kapsayan yaklaşık 1 KM uzunluğunda önemli bir bağlantı aksı.
Burada yalnızca asfalt serimi değil; yağmursuyu hattı, bisiklet ve yürüyüş yolları, refüj düzenlemeleri, otopark cepleri ve yeşil alan tasarımlarıyla modern bir kentsel dokuyu hayata geçiriyoruz. Hedefimiz ‘daha konforlu, güvenli ve estetik bir şehir ulaşım ağı’ oluşturmaktır. Bu hedefimiz doğrultusunda Tokat’ımızın her noktasında, mevsim şartları elverdiği sürece, Üretken Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.”