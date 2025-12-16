Tokat'ta büyük dönüşüm başladı! Bir mahallenin çehresi değişiyor, 15 günde tamamlanacak
Tokat Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm, Kaleardı Mahallesi’nde start aldı. Deprem güvenliği odaklı projede hafriyat 15 günde tamamlanacak.
Tokat Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarını hayata geçirdi. Deprem güvenliği, yaşam kalitesi ve şehir estetiğini önceleyen dönüşüm süreci, Kaleardı Mahallesi’nde fiilen başladı.Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü Kaleardı Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yazıcıoğlu, bölgede yürütülen hafriyat çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Bölgede açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, dönüşüm sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:“15 gün içerisinde hafriyat çalışmasının bitmesini hedefliyoruz. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Jeolojik etütlerimizi yaptık. Sağlam olması bakımından istinat duvarı ve temellerimizi güçlü bir şekilde atarak devam edeceğiz. Daha sonra da karşı bölgeye başlayacağız.”
Tokat genelinde riskli yapıların ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, afetlere dayanıklı konutların inşa edilmesi, altyapı ve çevre düzenlemelerinin modern şehircilik anlayışıyla yenilenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.Başkan Yazıcıoğlu, “Üretken Belediyecilik anlayışımızın sahadaki somut yansımalarından biri olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızın Tokat’ımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.