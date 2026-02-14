Tokat'ta bin 500 dönümde görüldü: Köylüler kapılara dayandı

1

Edinilen bilgilere göre, Artova ilçesine bağlı Kunduz köyü ile Yeşilyurt ilçesi Ekinli köyü arasında bulunan Kunduz Deresi, bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası debisinin yükselmesiyle taştı. Dere yatağından taşan sular, çevrede bulunan tarım arazilerini sular altında bıraktı. İlk belirlemelere göre yaklaşık bin 500 dönüm ekili alanın zarar gördüğü bildirildi. Taşkın nedeniyle buğday ve arpa ekili tarlalarda büyük çapta hasar oluşurken, çiftçiler yaşanan durum karşısında mağduriyet yaşadı. Bölgeye gelen yetkililerin hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.