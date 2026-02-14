Tokat'ta bin 500 dönümde görüldü: Köylüler kapılara dayandı
Tokat’ın Artova ilçesinde etkili olan yağışların ardından Kunduz Deresi’nin taşması sonucu yaklaşık bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre, Artova ilçesine bağlı Kunduz köyü ile Yeşilyurt ilçesi Ekinli köyü arasında bulunan Kunduz Deresi, bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası debisinin yükselmesiyle taştı. Dere yatağından taşan sular, çevrede bulunan tarım arazilerini sular altında bıraktı. İlk belirlemelere göre yaklaşık bin 500 dönüm ekili alanın zarar gördüğü bildirildi. Taşkın nedeniyle buğday ve arpa ekili tarlalarda büyük çapta hasar oluşurken, çiftçiler yaşanan durum karşısında mağduriyet yaşadı. Bölgeye gelen yetkililerin hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.
"Bin 500 dönüm arazi zarar gördü"
Yaşanan taşkınla ilgili konuşan Oğuz Aktaş, "Yoğun yağış sonrası Kunduz Deresi taştı. Kunduz Köyü ve Yeşilyurt Ekinli Köyü’ndeki tarlalarımız su altında kaldı. Yaklaşık 1500 dönüm arazi zarar gördü. Ürünlerimiz büyük hasar aldı. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.