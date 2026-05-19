Tokat'ta arıcılar mahsur kaldı! Yaylada kar, ovada sel izin vermiyor
Tokat'ta kaliteli bal üretmek isteyen gezgin arıcılar her yıl yaptıkları gibi yine yaylaya çıkmak istiyor. Fakat bu yıl önleri kar engeli var. Bu yıl geç tarihlere kadar yağan kar, arıcılara yayla kapısını kapattı. Ovada da sel ve taşkın tehdidi altında kalan arıcılar ne yapacaklarını şaşırdı.
Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde etkili olan sel felaketi ve olumsuz hava şartları, bölgede gezgin arıcılık yapan üreticileri zor durumda bıraktı. Kelkit Irmağı'nda yükselen su seviyesi ile Sivas yaylalarında etkili olan kar yağışı arasında kalan arıcılar, ne mevcut bölgelerden ayrılabildi ne de bal üretimi için yaylalara çıkabildi.
Yaklaşık 15 yıldır bölgede gezgin arıcılık yaptığını belirten Ordulu arıcı Fatih Çelebi, bu yıl mevsim şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Flora bölgesinde bal üretimi için hazırlık yaptıklarını ifade eden Çelebi, "Erbaa'dan Sivas yaylalarına gitmeyi planlıyorduk ancak orada da kar yağışı ve eksi derecelerde soğuk hava etkili oluyor. Burada ise sel riski var. Ne yaylaya çıkabiliyoruz ne de bulunduğumuz yerden ayrılabiliyoruz" dedi.
Son günlerde etkili olan yağışlar ve barajlardan bırakılan sular nedeniyle Kelkit Irmağı'nın debisinin hızla yükseldiğini belirten Çelebi, Kızılçubuk Köyü yakınlarında bulunan başka bir arıcının büyük zarar gördüğünü söyledi. Çelebi, "Köyün yaklaşık 500-600 metre ilerisinde bulunan bir arkadaşımızın yüzlerce arı kovanı sel sularına kapıldı. Su bir anda yükseldi. Yaklaşık 500-600 kovan kayboldu. Müdahale etmeye fırsat olmadı" diye konuştu.
Kendilerinin de geçmiş yıllarda aynı bölgede konakladığını ifade eden Çelebi, bu yıl farklı bir noktaya yerleşmelerinin muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti. Çelebi, "Geçen yıllarda bizim bulunduğumuz yerde bu kez arkadaşımız vardı. Bugün aynı durumda biz de olabilirdik. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması" ifadelerini kullandı.
Bölgede bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini aktaran Çelebi, hayvanların güvenli alanlara taşındığını ve devlet ekiplerinin bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.
Çelebi, "Devletin bütün kurumları sahada görev yapıyor. İnsanların daha fazla zarar görmemesi için herkes seferber olmuş durumda. Biz de arılarımızla birlikte hazır bekliyoruz. Suyun daha da yükseleceği söyleniyor. Tedirginiz ama umut kesmiyoruz" dedi.