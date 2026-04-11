Tokatlı lise öğrencileri üretti! 74 ülke arasında finale kaldılar: Piyasadakinden 3 kat daha ucuz

4

Projelerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bire bir uyuştuğuna dikkati çeken Bağış, şunları kaydetti: "Proje temelli öğrenmenin basamaklarını öğrencilerimizle beraber bire bir deneyimlemiş olduk. Üretim ve test aşamalarıyla birlikte 4 aylık bir süreçten geçirdik. Ürettik, testlerini ve analizlerini gerçekleştirdik. Yalıtım malzememiz piyasadaki alternatif ürünlerle yarışabilecek, onlardan üçte bir oranında daha az maliyetli bir üründür. Bizim ürünümüz yerli ve milli bir ürün. Burada biz tarımsal atığı katma değerli bir ürüne çevirdik. Piyasadaki ısı yalıtım malzemeleri içten içe çok çabuk alevlenirken bizim ürünümüz alev geciktirici özelliğe sahip. Bunun da testlerini yaptık. Ürünümüz tek bir formda hem ısı hem ses hem de alev geciktirici özelliklerini sağlıyor. Şu anda bir patent başvurumuz oldu. Süreci takip ediyoruz."