Tokatlı gençler elektrikli araç yarışlarında Türkiye birincisi oldu
Tokat'ın Zile ilçesinde lise öğrencilerinden oluşan 'Voltürk' takımı, Teknofest 2025'te Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü kazanarak ilçeye çifte kupa gururu yaşattı.
Zile ilçesinden katıldıkları Teknofest 2025 Elektrikli Araç Yarışları'nda büyük bir başarıya imza atan 'Voltürk' takımı, ilçelerine çifte kupa ile döndü. Geliştirdikleri elektrikli araçla hem Türkiye birinciliği hem de performans yarışmasında Türkiye üçüncülüğü elde eden takımın başarısı, ilçe halkını gururlandırdı. Zile Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Voltürk takımı, geçtiğimiz yıl da Türkiye birincisi oldu.
Bu yıl da unvanını koruyarak büyük bir başarı gösteren takımın üyelerinden Ali Kağan Bek, geliştirdikleri araç hakkında bilgi vererek; 'Bu yıl aracımıza şerit takip, tabela okuma ve geri görüş kamerası gibi sistemler entegre ettik. Takım olarak Teknofest'te Türkiye birinciliğini kazandık. Ayrıca, performans yarışmasında da Türkiye üçüncüsü olduk ve geçen yıl olduğu gibi Zile'ye kupalarla döndük' dedi.
Takımın elektrik elektronik teknolojileri öğretmeni Ali Rıza Doğan ise 'Zile Mesleki Eğitim Merkezi adına katıldığımız elektrikli araç yarışmasında, bu yıl bir alanda Türkiye birincisi, verimlilik alanında ise Türkiye üçüncüsü olduk. Geçen yılki birinciliğimizi bu yıl da kaptırmadık' diye konuştu.
İlçeye dönüş yapan Voltürk takımının sergilediği elektrikli araca, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Zile halkı, gençlerin bu önemli başarısını tebrik ederek desteklerini sundu.