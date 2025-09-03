Tokatlı gençler elektrikli araç yarışlarında Türkiye birincisi oldu

2

Bu yıl da unvanını koruyarak büyük bir başarı gösteren takımın üyelerinden Ali Kağan Bek, geliştirdikleri araç hakkında bilgi vererek; 'Bu yıl aracımıza şerit takip, tabela okuma ve geri görüş kamerası gibi sistemler entegre ettik. Takım olarak Teknofest'te Türkiye birinciliğini kazandık. Ayrıca, performans yarışmasında da Türkiye üçüncüsü olduk ve geçen yıl olduğu gibi Zile'ye kupalarla döndük' dedi.